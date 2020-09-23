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Гент - Динамо Киев

Лига чемпионов УЕФА - 23 сентября 2020

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Гент – Динамо Киев на Eurosport.ru! 23 сентября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Вим де Деккер или Мирча Луческу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Гент и Динамо Киев и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Гент и Динамо Киев, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

