Боруссия Мёнхенгладбах
    -
    20:55
    25.11.20
    Боруссия Парк
    Шахтер
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Боруссия Мёнхенгладбах - Шахтер

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Шахтер на Eurosport.ru! 25 ноября 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Луис Кастро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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