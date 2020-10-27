Боруссия Мёнхенгладбах
    -
    23:00
    27.10.20
    Боруссия Парк
    Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА • Группа В
      Групповой этап
      Перед матчем

      Боруссия Мёнхенгладбах - Реал Мадрид

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Мёнхенгладбах – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 27 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Марко Розе или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Мёнхенгладбах и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Мёнхенгладбах и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Евгений Коростелев
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      «Мадрид» получил 3 мяча от «Шахтера», впервые за 12 лет проиграл стартовый домашний матч ЛЧ и идет последним в группе B. Очевидно, матч против «Боруссия» – отличный шанс многое исправить.