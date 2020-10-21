Поделиться
Перед матчем
Онлайн
Реал Мадрид - Шахтер
Лига чемпионов УЕФА - 21 октября 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Шахтер на Eurosport.ru! 21 октября 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Луис Кастро? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Шахтер и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Шахтер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Украинские клубы вместе шагнули в пропасть, оказавшись в группах с испанскими грандами. «Шахтеру», вот, выпал «Реал» – Зидан хоть и не сделал из мадридцев машину, но в ЛЧ побеждать не разучился. Получится ли у «горняков» шарахнуть фаворита группы в гостях? Узнаем вместе на Eurosport.ru.