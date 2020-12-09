Олимпиакос
    -
    23:00
    09.12.20
    Стадион Караискаки
    Порту
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Олимпиакос - Порту

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Олимпиакос – Порту на Eurosport.ru! 9 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Педру Мартинш или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Олимпиакос и Порту и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Олимпиакос и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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