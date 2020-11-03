Порту
    -
    23:00
    03.11.20
    Эстадио до Драгао
    Олимпик Марсель
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Порту - Марсель

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Порту – Олимпик Марсель на Eurosport.ru! 3 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Андре Виллаш-Боаш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Олимпик Марсель и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Порту и Олимпик Марсель, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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