Манчестер Сити
    -
    23:00
    03.11.20
    Этихад
    Олимпиакос
      Лига чемпионов УЕФА • Группа С
      Групповой этап
      Перед матчем

      Манчестер Сити - Олимпиакос

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Олимпиакос на Eurosport.ru! 3 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Педру Мартинш? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Олимпиакос и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Олимпиакос, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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