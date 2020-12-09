Мидтьюлланн
    -
    20:55
    09.12.20
    MCH Арена
    Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Мидтьюлланн - Ливерпуль

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Мидтьюлланн – Ливерпуль на Eurosport.ru! 9 декабря 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Брайан Приске или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Мидтьюлланн и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Мидтьюлланн и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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