Ливерпуль
    -
    23:00
    25.11.20
    Энфилд
    Аталанта
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Ливерпуль - Аталанта

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Аталанта на Eurosport.ru! 25 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Джанпьеро Гасперини? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Аталанта и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Аталанта, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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