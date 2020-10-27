Аталанта
    -
    23:00
    27.10.20
    Стадион Атлети Адзурри д'Италия
    Аякс
      Лига чемпионов УЕФА • Группа D
      Групповой этап
      Перед матчем

      Аталанта - Аякс

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аталанта – Аякс на Eurosport.ru! 27 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Эрик Тен Хаг? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Аякс и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Аталанта и Аякс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Александр Непраш
      Главное 
       
       Удалить
       

      Миранчук круто взорвал российские и часть итальянских медиа в матче с норвежским аутсайдером группы в первом туре ЛЧ. Сейчас проверка у «Аталанты» посерьезнее – теперь в соперниках «Аякс» и его разгромы по 13:0. Ну что, Леша оформит дубль?