Ренн
    -
    20:55
    24.11.20
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Челси
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Ренн - Челси

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ренн – Челси на Eurosport.ru! 24 ноября 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жюльен Стефан или Фрэнк Лэмпард? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ренн и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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