Ренн
    -
    22:00
    20.10.20
    Стадион де ля Роут де Лорьян
    Краснодар
      Лига чемпионов УЕФА • Группа E
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Ренн - Краснодар
      Лига чемпионов УЕФА - 20 октября 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ренн – Краснодар на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Жюльен Стефан или Мурад Мусаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ренн и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов – клуб Сергея Галицкого получил проходимую группу и хочет получить удовольствие от главного турнира Европы. Первый соперник – «Ренн», и было бы здорово начать ЛЧ с победы в гостях.