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Ренн - Краснодар
Лига чемпионов УЕФА - 20 октября 2020
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ренн – Краснодар на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Жюльен Стефан или Мурад Мусаев? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ренн и Краснодар и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Ренн и Краснодар, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Дебют «Краснодара» в Лиге чемпионов – клуб Сергея Галицкого получил проходимую группу и хочет получить удовольствие от главного турнира Европы. Первый соперник – «Ренн», и было бы здорово начать ЛЧ с победы в гостях.