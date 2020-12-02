Боруссия - Лацио

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Лацио на Eurosport.ru! 2 декабря 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

