Брюгге - Боруссия

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 4 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Люсьен Фавр? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брюгге и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Брюгге и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

