Брюгге
    -
    23:00
    28.10.20
    Ян Брейдельштадион
    Лацио
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Брюгге - Лацио

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Брюгге – Лацио на Eurosport.ru! 28 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Филипп Клеман или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Брюгге и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Брюгге и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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