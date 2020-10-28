Боруссия Дортмунд
    -
    23:00
    28.10.20
    Сигнал Идуна Парк
    Зенит
      Лига чемпионов УЕФА • Группа F
      Групповой этап
      Перед матчем

      Боруссия - Зенит

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Зенит на Eurosport.ru! 28 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Александр Непраш
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      «Зенит» влетает, Семак грустит – примерно так в четырех словах можно описать последнюю неделю питерцев. Впереди – молодой и свежий «Дортмунд», которому забросы на Дзюбу – как укус комара. Семак – аут, или сине-бело-голубые наберут баллы в Дортмунде?