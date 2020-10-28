Поделиться
Перед матчем
Боруссия - Зенит
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Зенит на Eurosport.ru! 28 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Люсьен Фавр или Сергей Семак? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Зенит и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Зенит, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Зенит» влетает, Семак грустит – примерно так в четырех словах можно описать последнюю неделю питерцев. Впереди – молодой и свежий «Дортмунд», которому забросы на Дзюбу – как укус комара. Семак – аут, или сине-бело-голубые наберут баллы в Дортмунде?