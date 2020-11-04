Ференцварош
    -
    23:00
    04.11.20
    Puskás Aréna
    Ювентус
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Ференцварош - Ювентус

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ференцварош – Ювентус на Eurosport.ru! 4 ноября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сергей Ребров или Андреа Пирло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ференцварош и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ференцварош и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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