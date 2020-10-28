Ювентус
    -
    23:00
    28.10.20
    Ювентус Арена
    Барселона
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Ювентус - Барселона

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Барселона на Eurosport.ru! 28 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андреа Пирло или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Барселона и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Барселона, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      У КриРо корона, поэтому первая встреча с Месси после расставания отложена, но другие топы в деле. Не будет только Пике, который глупо удалился в первом туре.