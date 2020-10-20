Барселона
    -
    22:00
    20.10.20
    Камп Ноу
    Ференцварош
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Барселона - Ференцварош
      Лига чемпионов УЕФА - 20 октября 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Барселона – Ференцварош на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Роналд Куман или Сергей Ребров? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Барселона и Ференцварош и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Барселона и Ференцварош, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      «Барселона» снова начинает ЛЧ с огромными ожиданиями в, возможно, последний сезон Лео Месси. Шоу гарантированно.