Динамо Киев
    -
    19:55
    20.10.20
    Олимпийский
    Ювентус
      Лига чемпионов УЕФА • Группа G
      Групповой этап
      Перед матчем

      Онлайн
      Динамо Киев - Ювентус
      Лига чемпионов УЕФА - 20 октября 2020

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Динамо Киев – Ювентус на Eurosport.ru! 20 октября 2020 года в 19:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Мирча Луческу или Андреа Пирло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Динамо Киев и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Динамо Киев и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Александр Непраш
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      Киев «удачно» нарвался в группе в ЛЧ на Месси и Роналду. Первым в гости к украинцам приедет «Ювентус». С Кришем или нет – неизвестно, ведь португалец заразился короной и смотрит футбол на огромном телевизоре. Может, это шанс для киевлян?