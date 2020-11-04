Истанбул Башакшехир
    -
    20:55
    04.11.20
    Башакшехир Фатих Терим
    Манчестер Юнайтед
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Истанбул Башакшехир - Манчестер Юнайтед

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Истанбул Башакшехир – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! 4 ноября 2020 года в 20:55 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Окан Бурук или Уле-Гуннар Сульшер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Истанбул Башакшехир и Манчестер Юнайтед и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Истанбул Башакшехир и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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