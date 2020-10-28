Манчестер Юнайтед
    -
    23:00
    28.10.20
    Олд Траффорд
    РБ Лейпциг
      Лига чемпионов УЕФА • Группа H
      Групповой этап
      Перед матчем

      Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – РБ Лейпциг на Eurosport.ru! 28 октября 2020 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Уле-Гуннар Сульшер или Юлиан Нагельсманн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Юнайтед и РБ Лейпциг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Манчестер Юнайтед» вспомнил, что такое Ферги-тайм, и растерзал «ПСЖ» на выезде. Дальше по плану другой полуфиналист Лиги чемпионов – «Лейпцигу» нужно не задрожать на «Олд Траффорд».