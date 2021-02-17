Поделиться
Перед матчем
Порту - Ювентус
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Порту – Ювентус на Eurosport.ru! 17 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Андреа Пирло? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Ювентус и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Порту и Ювентус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Ювентус» шатко движется в чемпионате Италии, но Андреа Пирло обязан проходить «Порту» в первом раунде плей-офф ЛЧ. Боссы «Юве» и Криштиану Роналду не простят молодому тренеру позорный вылет от «драконов».