Севилья
    -
    23:00
    17.02.21
    Рамон Санчес Писхуан
    Боруссия Дортмунд
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Севилья - Боруссия

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Севилья – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 17 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хулен Лопетеги или Эдин Терзич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Севилья и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Севилья и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      В четвертьфинале точно будет кто-то из этой неожиданной пары: вопрос только в том «Севилья» с Папу Гомесом или «Боруссия» с Санчо и Холланом.