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Перед матчем
Аталанта - Реал Мадрид
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Аталанта – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 24 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Джанпьеро Гасперини или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Аталанта и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Аталанта и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Алексей Миранчук никогда в жизни не играл в плей-офф Лиги чемпионов. Сейчас он может выйти на поле против самого мадридского «Реала» – у «Аталанты» хорошие шансы.