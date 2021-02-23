Поделиться
Перед матчем
Атлетико Мадрид - Челси
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Атлетико Мадрид – Челси на Eurosport.ru! 23 февраля 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Диего Симеоне или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Атлетико Мадрид и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Атлетико Мадрид и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
Похоже, нас ждет главный интеллектуальный баттл в футболе – «Атлетико» при Диего Симеоне всегда надежно действует в обороне, а «Челси» с новым тренером Томасом Тухелем практически не пропускает в АПЛ. Возможно, нужно закладываться на 0:0, но это будет поистине легендарно.