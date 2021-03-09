Ювентус
    -
    23:00
    09.03.21
    Ювентус Арена
    Порту
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ювентус - Порту

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ювентус – Порту на Eurosport.ru! 9 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Андреа Пирло или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ювентус и Порту и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ювентус и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Станет ли Лига чемпионов-2020/21 – турниром камбэков? «Ювентус», пора начинать.