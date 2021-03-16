Манчестер Сити
    -
    23:00
    16.03.21
    Пушкаш Арена
    Боруссия Мёнхенгладбах
      Лига чемпионов УЕФА • 1/8 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Манчестер Сити - Боруссия Мёнхенгладбах

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Боруссия Мёнхенгладбах на Eurosport.ru! 16 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Марко Розе? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Боруссия Мёнхенгладбах и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Боруссия Мёнхенгладбах, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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