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Перед матчем
Бавария - Лацио
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Бавария Мюнхен – Лацио на Eurosport.ru! 17 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Ханс-Дитер Флик или Симоне Индзаги? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бавария Мюнхен и Лацио и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Бавария Мюнхен и Лацио, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Бавария» почти шагнула в 1/4, победив в первом матче 4:1, но «Лацио» еще может устроить чудо и переиграть фаворита. Надеемся на интригу.