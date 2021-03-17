Челси - Атлетико Мадрид

Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Челси – Атлетико Мадрид на Eurosport.ru! 17 марта 2021 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.

Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Диего Симеоне? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Атлетико Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Челси и Атлетико Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

