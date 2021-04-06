Манчестер Сити
    -
    22:00
    06.04.21
    Этихад
    Боруссия Дортмунд
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Манчестер Сити - Боруссия

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Манчестер Сити – Боруссия Дортмунд на Eurosport.ru! 6 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Хосеп Гвардиола или Эдин Терзич? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Манчестер Сити и Боруссия Дортмунд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Манчестер Сити» встречается со второй «Боруссией» в Лиге чемпионов – теперь после «Гладбаха» в четвертьфинале Хосепа Гвардиолу ждет «Дортмунд» вместе с Эрлингом Холанном.