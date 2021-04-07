Порту
    -
    22:00
    07.04.21
    Рамон Санчес Писхуан
    Челси
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Порту - Челси

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Порту – Челси на Eurosport.ru! 7 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Сержиу Консейсау или Томас Тухель? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Порту и Челси и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Порту и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Челси» при Томасе Тухеле больше не проигрывает. «Порту» после выноса «Ювентуса» с Роналду потерял на первый матч двух важных футболистов – Сержиу Оливейру и Мехди Тареми. Вроде бы тут все понятно – справятся ли «драконы» с тем, чтобы не пропустить трешечку от Вернера, Хаверца и Зиеша?