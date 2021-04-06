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Перед матчем
Реал Мадрид - Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Ливерпуль на Eurosport.ru! 6 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Реал Мадрид и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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Возможно, главная вывеска четвертьфиналов ЛЧ этого сезона, а еще повторение киевского финала-2018. Скучно быть просто не может.