Реал Мадрид
    -
    22:00
    06.04.21
    Estadio Alfredo Di Stéfano
    Ливерпуль
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Реал Мадрид - Ливерпуль

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Реал Мадрид – Ливерпуль на Eurosport.ru! 6 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Зинедин Зидан или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Реал Мадрид и Ливерпуль и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Реал Мадрид и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Дмитрий Панферов
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      Возможно, главная вывеска четвертьфиналов ЛЧ этого сезона, а еще повторение киевского финала-2018. Скучно быть просто не может.