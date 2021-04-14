Боруссия Дортмунд
    -
    22:00
    14.04.21
    Сигнал Идуна Парк
    Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Боруссия - Манчестер Сити

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Боруссия Дортмунд – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 14 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Эдин Терзич или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Боруссия Дортмунд и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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