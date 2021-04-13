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Перед матчем
Челси - Порту
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Челси – Порту на Eurosport.ru! 13 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Сержиу Консейсау? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Порту и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Порту, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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«Челси» вонзил два мяча в первом матче и обеспечил комфортное преимущество перед ответкой. Но у «Порту» вернутся в состав Сержиу Оливейра и Мехди Тареми, так что «синим» будет сложно пройти в полуфинал Лиги чемпионов.