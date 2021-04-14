Ливерпуль
    -
    22:00
    14.04.21
    Энфилд
    Реал Мадрид
      Лига чемпионов УЕФА • 1/4 финала
      Плей-офф
      Перед матчем

      Ливерпуль - Реал Мадрид

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Ливерпуль – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 14 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Юрген Клопп или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ливерпуль и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ливерпуль и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Реал» трижды забил в Мадриде, но «Ливерпулю» достаточно выиграть со счетом 2:0, чтобы высадить «бланкос» из Лиги чемпионов. Но раз даже без Рамоса и Варана «красные» вкрутили лишь один гол, то в ответном матче англичанам будет невероятно трудно.