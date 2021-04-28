Пари Сен-Жермен
    -
    22:00
    28.04.21
    Парк де Пренс
    Манчестер Сити
      Лига чемпионов УЕФА • Полуфинал
      Плей-офф
      Перед матчем

      ПСЖ - Манчестер Сити

      Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Пари Сен-Жермен – Манчестер Сити на Eurosport.ru! 28 апреля 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
      Кто из тренеров окажется круче, Маурисио Почеттино или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Пари Сен-Жермен и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Данил Тармасинов
      Главное 
       
       Удалить
       

      Два клуба, которые принадлежат шейхам, но только один пройдет в финал Лиги чемпионов. Новая дуэль Почеттино и Гвардиолы, кто окажется сильнее в первом матче – «Пари Сен-Жермен» или «Манчестер Сити»?