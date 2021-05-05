Поделиться
Перед матчем
Челси - Реал Мадрид
Футбол, Лига чемпионов УЕФА. Следите за матчем Челси – Реал Мадрид на Eurosport.ru! 5 мая 2021 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Кто из тренеров окажется круче, Томас Тухель или Зинедин Зидан? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Челси и Реал Мадрид и как они играли друг с другом раньше. Футбол – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Челси и Реал Мадрид, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Футбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
Главное
Удалить
«Челси» и «Реал» закончили в Мадриде со счетом 1:1, и это еще «бланкос» легко отделались – до перерыва «синие» могли хоронить соперника и досрочно выходить в финал. Но в Лондоне испанцам нужно забивать, и ответный матч наполнен электричеством.