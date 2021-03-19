Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала 
    
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Дмитрий Панферов
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14:20

С вами был Дмитрий Панферов.

Пока-пока!

Увидимся на жеребьевке Лиги Европы.

14:19

Первые матчи четвертьфиналов состоятся уже 6 и 7 апреля.

14:18

ВСЕ!

Мы их увидели. Какая же красота!

14:17

Пара 🇪🇸 «Реал» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Ливерпуль» сойдется с парой 🇵🇹 «Порту» – 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Челси».

14:16

Пара 🇩🇪 «Бавария» – 🇫🇷 «ПСЖ» в одной части сетки с парой 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 «Манчестер Сити» – 🇩🇪 «Боруссия» (Дортмунд).

14:16 

Теперь не менее важная часть!

Сейчас решат, кто и с кем сыграет по сетке до финала.

14:15

«ЛИВЕРПУЛЬ» – «РЕАЛ»!!

Мы – счастливцы.

14:14

«Бавария» встретится с «Пари Сен-Жермен»!!!!!!!!!!

14:13

«Порту» встретится с «Челси».

14:12

«Манчестер Сити» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд)!

14:12 

Сначала отжеребят четвертьфиналы.

14:11 

Никаких ограничений нет. Каждый может попасть на каждого. И из одной страны. И из одной группы.

14:11 

Все, разговор окончен!

Слушаем правила жеребьевки, а потом уже начнутся пары.

14:09 

Алтынтопа спрашивают, почему «Бавария» и «Реал» такие великие.

Он говорит, что там просто сборная суперигроков примерно всегда.

14:07

Так-так, позвали посла финала в Стамбуле (верим, что в этот раз получится сыграть именно так) Хамита Алтынтопа.

14:05 

Джорджо Маркетти уже выскочил на сцену. Говорит, какая ЛЧ классная. Да знаем мы, знаем, Джорджо.

14:03 

УЕФА как всегда сделала крутейшую презентацию участников жеребьевки. Смотрим ее, а потом отслеживаем самое интересное.

13:56

Вообще, внезапно в решающих стадиях еврокубков осталось много клубов из неочевидных стран.

13:48

Пока что ловите шансы команд на итоговую победу. «Манчестер Сити» все еще главный фаворит, но теперь с меньшими шансами.

13:41

Всем привет! Я – Дмитрий Панферов, и я проведу для вас жеребьевку Лиги чемпионов. Мы узнаем четвертьфинальные пары, а еще всю сетку вплоть до главного матча.