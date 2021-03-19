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Кстати, жеребьевку можно смотреть онлайн прямо у нас на сайте. Велком!
С вами был Дмитрий Панферов.
Пока-пока!
Увидимся на жеребьевке Лиги Европы.
Первые матчи четвертьфиналов состоятся уже 6 и 7 апреля.
ВСЕ!
Мы их увидели. Какая же красота!
Пара 🇪🇸 «Реал» – 🏴 «Ливерпуль» сойдется с парой 🇵🇹 «Порту» – 🏴 «Челси».
Пара 🇩🇪 «Бавария» – 🇫🇷 «ПСЖ» в одной части сетки с парой 🏴 «Манчестер Сити» – 🇩🇪 «Боруссия» (Дортмунд).
Теперь не менее важная часть!
Сейчас решат, кто и с кем сыграет по сетке до финала.
«ЛИВЕРПУЛЬ» – «РЕАЛ»!!
Мы – счастливцы.
«Бавария» встретится с «Пари Сен-Жермен»!!!!!!!!!!
«Порту» встретится с «Челси».
«Манчестер Сити» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд)!
Сначала отжеребят четвертьфиналы.
Никаких ограничений нет. Каждый может попасть на каждого. И из одной страны. И из одной группы.
Все, разговор окончен!
Слушаем правила жеребьевки, а потом уже начнутся пары.
Алтынтопа спрашивают, почему «Бавария» и «Реал» такие великие.
Он говорит, что там просто сборная суперигроков примерно всегда.
Так-так, позвали посла финала в Стамбуле (верим, что в этот раз получится сыграть именно так) Хамита Алтынтопа.
Джорджо Маркетти уже выскочил на сцену. Говорит, какая ЛЧ классная. Да знаем мы, знаем, Джорджо.
УЕФА как всегда сделала крутейшую презентацию участников жеребьевки. Смотрим ее, а потом отслеживаем самое интересное.
Вообще, внезапно в решающих стадиях еврокубков осталось много клубов из неочевидных стран.
Все-все предстартовые расклады.
Почему с меньшими? Потому что еще после первого матча с «Боруссией» им рисовали около 45%.
Пока что ловите шансы команд на итоговую победу. «Манчестер Сити» все еще главный фаворит, но теперь с меньшими шансами.
Всем привет! Я – Дмитрий Панферов, и я проведу для вас жеребьевку Лиги чемпионов. Мы узнаем четвертьфинальные пары, а еще всю сетку вплоть до главного матча.
Кстати, жеребьевку можно смотреть онлайн прямо у нас на сайте. Велком!
С вами был Дмитрий Панферов.
Пока-пока!
Увидимся на жеребьевке Лиги Европы.
Первые матчи четвертьфиналов состоятся уже 6 и 7 апреля.
ВСЕ!
Мы их увидели. Какая же красота!
Пара 🇪🇸 «Реал» – 🏴 «Ливерпуль» сойдется с парой 🇵🇹 «Порту» – 🏴 «Челси».
Пара 🇩🇪 «Бавария» – 🇫🇷 «ПСЖ» в одной части сетки с парой 🏴 «Манчестер Сити» – 🇩🇪 «Боруссия» (Дортмунд).
Теперь не менее важная часть!
Сейчас решат, кто и с кем сыграет по сетке до финала.
«ЛИВЕРПУЛЬ» – «РЕАЛ»!!
Мы – счастливцы.
«Бавария» встретится с «Пари Сен-Жермен»!!!!!!!!!!
«Порту» встретится с «Челси».
«Манчестер Сити» сыграет с «Боруссией» (Дортмунд)!
Сначала отжеребят четвертьфиналы.
Никаких ограничений нет. Каждый может попасть на каждого. И из одной страны. И из одной группы.
Все, разговор окончен!
Слушаем правила жеребьевки, а потом уже начнутся пары.
Алтынтопа спрашивают, почему «Бавария» и «Реал» такие великие.
Он говорит, что там просто сборная суперигроков примерно всегда.
Так-так, позвали посла финала в Стамбуле (верим, что в этот раз получится сыграть именно так) Хамита Алтынтопа.
Джорджо Маркетти уже выскочил на сцену. Говорит, какая ЛЧ классная. Да знаем мы, знаем, Джорджо.
Кстати, жеребьевку можно смотреть онлайн прямо у нас на сайте. Велком!
УЕФА как всегда сделала крутейшую презентацию участников жеребьевки. Смотрим ее, а потом отслеживаем самое интересное.
Вообще, внезапно в решающих стадиях еврокубков осталось много клубов из неочевидных стран.
Все-все предстартовые расклады.
Почему с меньшими? Потому что еще после первого матча с «Боруссией» им рисовали около 45%.
Пока что ловите шансы команд на итоговую победу. «Манчестер Сити» все еще главный фаворит, но теперь с меньшими шансами.
Всем привет! Я – Дмитрий Панферов, и я проведу для вас жеребьевку Лиги чемпионов. Мы узнаем четвертьфинальные пары, а еще всю сетку вплоть до главного матча.