УЕФА засчитает техническое поражение клубам, по чьей вине сорвутся матчи еврокубков в сезоне-2020/21

Ужесточение мер связано с противодействием коронавирусу.

УЕФА опубликовал регламент на следующий сезон Лиги чемпионов и Лиги Европы, в котором содержатся ограничения и рекомендации в связи с пандемией коронавируса.

Клубы обязаны за два дня до жеребьевки уведомлять УЕФА об ограничениях и изменениях, которые вносят местные власти. В том случае, если эта информации не будет предоставлена, УЕФА будет руководствоваться собственной – если команда не сможет выйти на поле, ей засчитают техническое поражение.

Трансферы «МЮ» отстегнет «Сити» за Санчо, Балотелли скатился до чемпионата Румынии. Сделки и слухи вторника ЧЕРЕЗ 31 МИНУТ

Кроме того, если установлены ограничения властями для въезда, то клуб-хозяин матча должен предложить альтернативный вариант проведения матча на нейтральном поле. Если он его не предоставит, то получит техническое поражение.

Если УЕФА решит, что предоставленные клубом данные об ограничениях местных властей неточные или недостаточные (или ограничения недостаточно жесткие, чтобы переносить игру на нейтральное поле), решение по месту проведения принимает УЕФА. Если какая-то из команд отказывается играть, она получает техническое поражение.

Также клубы будут тестироваться перед матчами. На случай положительных тестов УЕФА полагается на местные власти. Если в команде набирается 13 человек (с учетом одного вратаря) из основной заявки, а местные власти разрешают им играть, то команда должна выходить на поле.

Если нет, УЕФА может перенести матч с учетом установленного для каждого этапа дедлайна, но если не получается организовать игру в эти сроки, команда получает техническое поражение. Все соответствующие решения приняты на заседании исполкома УЕФА, сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

7 и 8 августа пройдут четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2019/20.

Оставшиеся путевки в четвертьфинал определятся в матчах: «МанСити» – «Реал», «Ювентус» – «Лион», «Барселона» – «Наполи» и «Бавария» – «Челси».

Де Лаурентис – об отказе перенести матч с «Барсой» на нейтральное поле: «Мы устроим ад»

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Чемпионат Англии The Guardian: «МЮ» купит Санчо в ближайшие дни – он станет самым дорогим англичанином в истории ЧАС НАЗАД