Рангело Янга, Юрий Логвиненко и Евгений Постников, «Астана»-2019/20 (официальный сайт – fcastana.kz)
Фото: From Official Website
Первые матчи нового розыгрыша уже через девять дней.
В Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2020/21.
Среди прочих клубов из стран с низким рейтингом УЕФА между собой сыграют чемпионы из Белоруссии и Казахстана: «Брест» примет «Астану».
УЕФА подтвердил, что Санкт-Петербург примет финал Лиги чемпионов в 2022 году
Встречи первого раунда пройдут 18-19 августа и будут состоять только из одного матча, по результатам которого победители пройдут во второй раунд без ответной игры.
- Впервые новый розыгрыш Лиги чемпионов начнется до окончания предыдущего турнира.
- За победу в ЛЧ-2019/20 борются «Барселона», «Ман Сити», «Бавария», «Аталанта», «ПСЖ» и «Лион».
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