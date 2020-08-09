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«Астана» зарубится против «Бреста». Прошла жеребьевка посткоронавирусной Лиги чемпионов

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Рангело Янга, Юрий Логвиненко и Евгений Постников, «Астана»-2019/20 (официальный сайт – fcastana.kz)

Фото: From Official Website

Автор:Eurosport
через 44 минут

Первые матчи нового розыгрыша уже через девять дней.

В Ньоне прошла жеребьевка первого отборочного раунда Лиги чемпионов-2020/21.

Среди прочих клубов из стран с низким рейтингом УЕФА между собой сыграют чемпионы из Белоруссии и Казахстана: «Брест» примет «Астану».

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Встречи первого раунда пройдут 18-19 августа и будут состоять только из одного матча, по результатам которого победители пройдут во второй раунд без ответной игры.

  • Впервые новый розыгрыш Лиги чемпионов начнется до окончания предыдущего турнира.
  • За победу в ЛЧ-2019/20 борются «Барселона», «Ман Сити», «Бавария», «Аталанта», «ПСЖ» и «Лион».

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