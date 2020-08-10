Возможно, играть третий вообще будет не нужно.

Появились подробности относительно участия «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов.

Журналист Вячеслав Короткин сообщил в телеграм-канале, ссылаясь на источники в УЕФА, что соперником российского клуба в четвертом квалификационном раунде (в случае успеха в третьем) будет португальская «Бенфика».

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Также возможен вариант, что «Краснодар» начнет борьбу с раунда плей-офф. Для этого Лигу Европы должен выиграть один из четырех клубов – «Шахтер», «Севилья», «Манчестер Юнайтед» или «Интер».

«Краснодар» занял третье место в чемпионате России-2019/20.

В 2019 году «Краснодар» играл в третьем квалификационном раунде с «Порту» и прошел в следующую стадию.

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