Магомед Шапи-Сулейманов и Вандерсон, ФК «Краснодар»
Фото: Getty Images
Возможно, играть третий вообще будет не нужно.
Появились подробности относительно участия «Краснодара» в квалификации Лиги чемпионов.
Журналист Вячеслав Короткин сообщил в телеграм-канале, ссылаясь на источники в УЕФА, что соперником российского клуба в четвертом квалификационном раунде (в случае успеха в третьем) будет португальская «Бенфика».
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Также возможен вариант, что «Краснодар» начнет борьбу с раунда плей-офф. Для этого Лигу Европы должен выиграть один из четырех клубов – «Шахтер», «Севилья», «Манчестер Юнайтед» или «Интер».
- «Краснодар» занял третье место в чемпионате России-2019/20.
- В 2019 году «Краснодар» играл в третьем квалификационном раунде с «Порту» и прошел в следующую стадию.
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