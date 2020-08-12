Допинг-офицеру придется смотреть с почтительного расстояния.

Из-за пандемии коронавируса на «финале восьми» Лиги чемпионов будет ужесточен медицинский протокол – игроки и персонал обязаны следовать 31-страничному документу.

BBC сообщает, что пляжи и достопримечательности Лиссабона будут закрыты, футболистам разрешено покидать отели только с предварительного согласия, но даже в этом случае нельзя контактировать с третьими лицами. В гостинице у игроков должна быть отдельная обеденная зона, еду может подавать только персонал команды. Стирать одежду также имеет право только персонал.

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За день до каждой игры будут проводиться тесты на коронавирус. УЕФА пообещал, что будет оглашать результаты не позднее, чем за шесть часов до начала матча. В условиях вспышки COVID-19 выступление команды должно быть продолжено, если она может выставить 13 игроков и вратаря из изначальной заявки. В отрицательном случае разрешается дозаявлять футболистов.

На сдачу допинг-тестов также влияет обязательная социальная дистанция. При сдаче мочи спортсмен будет ставить рядом зеркало, чтобы допинг-офицер видел происходящее с расстояния.

Также игрокам запрещено меняться футболками – но вымпелами можно.

В четвертьфиналах сыграют «ПСЖ» и «Аталанта», «Барселона» и «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Атлетико», «Манчестер Сити» и «Лион».

Все игры пройдут в формате одноматчевого противостояния.

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