Правильный исход Лиги Европы продвинул «быков» вперед.

«Краснодар» минует третий раунд квалификационного раунда Лиги чемпионов и сразу сыграет в раунде плей-офф.

Для бронзового призера чемпионата России это стало возможно благодаря тому, что Лигу Европы точно выиграет команда, напрямую попавшая в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов через национальный чемпионат: «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Севилья» или «Шахтер».

Лига чемпионов УЕФА Журналист Короткин: «Краснодар» сыграет с «Бенфикой», если пройдет третий раунд квалификации ЛЧ ВЧЕРА В 14:56

Следовательно, участия в квалификации избежит французский «Ренн». Он напрямую попадет в группу, а «Краснодар» – в раунд плей-офф.

Скорее всего, соперником «Краснодара» станет «Бенфика» (по данным журналиста Вячеслава Короткина).

В 2019 году «Краснодар» играл в третьем квалификационном раунде с «Порту» и прошел в следующую стадию.

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