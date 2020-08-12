«Краснодар»
Фото: Getty Images
Правильный исход Лиги Европы продвинул «быков» вперед.
«Краснодар» минует третий раунд квалификационного раунда Лиги чемпионов и сразу сыграет в раунде плей-офф.
Для бронзового призера чемпионата России это стало возможно благодаря тому, что Лигу Европы точно выиграет команда, напрямую попавшая в групповой этап следующего розыгрыша Лиги чемпионов через национальный чемпионат: «Манчестер Юнайтед», «Интер», «Севилья» или «Шахтер».
Лига чемпионов УЕФА
Журналист Короткин: «Краснодар» сыграет с «Бенфикой», если пройдет третий раунд квалификации ЛЧ
ВЧЕРА В 14:56
Следовательно, участия в квалификации избежит французский «Ренн». Он напрямую попадет в группу, а «Краснодар» – в раунд плей-офф.
- Скорее всего, соперником «Краснодара» станет «Бенфика» (по данным журналиста Вячеслава Короткина).
- В 2019 году «Краснодар» играл в третьем квалификационном раунде с «Порту» и прошел в следующую стадию.
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