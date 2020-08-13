Стадион «Ренна»
Фото: Getty Images
Он играл еще 20 минут и мешал людям спать.
На стадионе французского «Ренна», накануне впервые в истории попавшего в групповой этап Лиги чемпионов, посреди ночи включился гимн турнира.
«Я живу напротив стадиона, и в три часа ночи включилась музыка УЕФА, которая играла еще 20 минут. Было невозможно уснуть снова. Это шутка?!» – написала возмущенная пользовательница твиттера.
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«Признаю, это было довольно громко. Интересно, кто не проснулся», – согласился болельщик, приложивший видео.
- «Ренн» напрямую квалификацировался в групповой этап ЛЧ, так как будущий победитель Лиги Европы в любом случае обеспечил себе участие через чемпионат.
- В незавершенном сезоне-2019/20 «Ренн» финишировал на третьем месте в Лиге 1.
Гимн ЛЧ – главная футбольная мелодия. Под первую версию восходили на престол британские короли
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