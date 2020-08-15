Унижения сыплются на каталонцев со всех сторон.

«Барселоне» придется заплатить 5 млн евро «Ливерпулю», если находящийся в аренде в «Баварии» полузащитник Филиппе Коутиньо станет победителем Лиги чемпионов.

Бразильский футболист перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за рекордные для каталонцев 145 млн евро. Согласно пункту в контракте о трансфере, мерсисайдцы дополнительно получат 5 млн в случае победы Коутиньо в Лиге чемпионов в период действия соглашения с испанским клубом, даже если бразилец сделает это в составе другой команды.

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Ранее Коутиньо не смог закрепиться в основном составе «кулес» и в 2019 году был арендован «Баварией».

14 августа «Бавария» обыграла «Барселону» со счетом 8:2 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Коутиньо вышел на поле на 75-й минуте, после чего отметился ассистом и двумя забитыми мячами.

В полуфинале «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» – «Лион».

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