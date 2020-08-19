Все меры по нераспространению COVID-19 будут предприняты.

«ПСЖ» проведет прямую трансляцию финала Лиги чемпионов для болельщиков на экране домашнего стадиона «Парк де Пренс».

Об этом пишет издание Get. На стадион пустят пять тысяч человек, включая штат и персонал, мобилизованный для проведения мероприятия. Один билет на арену будет стоить 15 евро.

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«ПСЖ» предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, включая установку терминалов с водно-спиртовым гелем, ношение обязательной маски и социальное дистанцирование с точки зрения рассадки фанатов.

19 августа «ПСЖ» со счетом 3:0 обыграл «РБ Лейпциг» в полуфинале Лиги чемпионов и впервые вышел в финал турнира.

В решающем матче команда Томаса Тухеля встретится с победителем пары «Лион» – «Бавария».

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