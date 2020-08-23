Разве можно забыть художества Варана в четвертьфинале?

WhoScored накануне финала Лиги чемпионов составил символическую сборную игроков, продемонстрировавших худшее выступление в отдельных матчах главного еврокубка сезона-2019/20.

В антикоманду попали крайний защитник «Зенита» Дуглас Сантос и его перфоманс в матче группового этапа против «Бенфики», а также новичок «Динамо» Никола Моро, который выступал за загребское «Динамо». Составители рейтинга отметили его матч с донецким «Шахтером».

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Из топов в сборную худших отправили защитника «Реала» Рафаэля Варана (за незабываемое выступление в матче против «Манчестер Сити»), полузащитника «Барселоны» Артуро Видаля (за 2:8 против «Баварии») и нападающего «Тоттенхэма» Деле Алли (за матч против «Лейпцига»).

А вот и полная сборная:

В финале Лиги чемпионов 23 августа сыграют «ПСЖ» и «Бавария».

Финалисты выбили «Лейпциг» и «Лион» соответственно.

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