Формат пришелся по душе футбольным любителям по всему миру.

Президент УЕФА Александр Чеферин заявил, что в будущем возможен постоянный переход плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на формат «финала восьми», как в 2020 году.

«Одноматчевая система противостояния кажется мне более интересной, чем двухматчевая. «Финал восьми» – одно из интересных решений, которые принесла пандемия. Нам пришлось создать такой формат. Мы были вынуждены играть так, а в итоге получили очень интересную систему.

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Сейчас втиснуть «финал восьми» в календарь очень сложно. Но мы увидели, что людям нужны захватывающие матчи – в одной игре Лиги чемпионов или Лиги Европы может победить любой. Так что в будущем нужно подумать об этом. Полагаю, мы обсудим это всерьез в сентябре или октябре.

Даже если будет меньше матчей, их ценность может вырасти, если продвигать их должным образом. Мои друзья, причем не только из мира футбола, звонят мне и пишут. Все в восторге от такого формата, пусть в нем не так много тактики. В течение недели турнир находится в центре внимания всего мира, и это может стать фантастикой. Но посмотрим. Календарь очень плотный, футболисты играют почти 356 дней в году. Если решимся, нужно подумать, как реализовать идею», – цитирует Чеферина AP.

Новый формат был утвержден на 2020 год из-за пандемии коронавируса: провести плей-офф еврокубков в прежнем формате было невозможно.

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