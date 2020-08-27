«Динамо-Брест» победило «Сараево» в матче второго квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов – 2:1.

После игры представители команды гостей не появились на пресс-конференции – вместо этого клуб записал обращение к УЕФА и выложил его в инстаграм. «Мы решили не отправлять на пресс-конференцию тренера или его ассистента, потому что посчитали нужным сделать более сильное заявление для маленьких стран – таких, как Босния.

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Сегодня случилось что-то, чего я не видела никогда, а я провела в футболе всю жизнь. В этом моменте должен был быть засчитан гол, но судья сигнализировал офсайд. Мы сделаем все, чтобы УЕФА узнал каждую деталь об этом матче. Я никогда не видела настолько плохой работы рефери и таких ошибок. Сегодня нас лишили права соревноваться по-честному», – сказала девушка, продемонстрировав оператору скриншот, на котором видно – забивший мяч игрок находился в правильном положении.

Тот же кадр представители команды продемонстрировали судьям после игры.

А вот и видео момента. Очевидно, гол забит по правилам, а о том, была ли ошибка судьи преднамеренной, можете решить самостоятельно.

VAR не работает на матчах квалификации Лиги чемпионов.

Соперник «Динамо» по третьему раунду станет известен позднее.

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